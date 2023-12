Galopp in Neuss Die Rennbahn-Erinnerung

Im Gegensatz zur Rennbahn hat Latino überlebt, der sieben Jahre alte Wallach lief noch in diesem Jahr und gewann am 12. März sogar ein Rennen auf der mittlerweile einzigen Winterbahn in Dortmund. Auf der auch am 22. Dezember 2019 statt in Neuss veranstaltet wurde. Am 1. Dezember 2020 ist beim Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Am 13. September 2023 hat der Insolvenzverwalter den Schlussbericht abgeliefert. Jan-Antony Vogel, der langjährige Präsident, bestätige auf Anfrage der Neuß-Grevenbroicher Zeitung: „Der Verein wurde im Vereinsregister ausgetragen. Er ist aufgelöst.“