Skaterhockey-Bundesliga Zwei wichtige Siege für Crash Eagles

„Sehr wichtige Punkte für uns, mit denen wir auf den zweiten Platz in der Tabelle klettern“, meinte Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Das erste Match gegen Essen stieg zu ungewohnter Zeit am Freitagabend, dennoch kamen gut 200 Zuschauer in die Stadtparkhalle. Die Gäste hatten in Mika Gleixner nur einen Goalie dabei, so dass Kaarst versuchte, möglichst viele Bälle auf das Essener Tor zu bringen. Das gelang prächtig und führte auch zu dem gewünschten Erfolg. Kaarst traf siebenmal in den ersten zwanzig Minuten. Moritz Otten gelang ein Hattrick, Thimo Dietrich traf zweimal und Nils Lingscheidt sowie Tim-Niklas Wolff waren bei Gegentreffern von Jona Dannöhl und Enrico Saccomani jeweils einmal erfolgreich. Im zweiten Drittel kamen die Essener dank einiger Umstellungen dann aber ins Spiel. Sebastian Bürgers, Fabio Frick und Daniel Breves trafen für die Moskitos, während Moritz Otten und Thimo Dietrich für Kaarst erfolgreich waren. Im abschließenden Drittel konnte Kaarst dann durch Moritz Otten und zweimal Thimo Dietrich, bei Gegentoren von Sebastian Schneider und Erik Sparka, den 12:7-Endstand herstellen.