Fußball-Kreisliga A Weißenberg gewinnt in der Nachspielzeit beim SVÜ

SC Grimlinghausen – TSV Norf 1:1 (0:0). Im Duell gegen den Abstieg konnte sich keine der Mannschaften die Big Points sichern. Marcel Gasch brachte den SCG in der 63. Minute nach vorne, Dimitrij Spitzkat glich in der Nachspielzeit aus. „In der Nachspielzeit noch einen Punkt zu holen, ist immer glücklich“, sagte TSV-Coach Niklas Weyers. „Aber vom Spielverlauf her ist es nicht unverdient. Es gab wenig Chancen auf beiden Seiten. Die Asche hat es zusätzlich erschwert, zum Großteil haben sich die Teams neutralisiert.“