Programmkino in Neuss So hat das Hitch das „Kinojahr“ erlebt

Zwei Phänomene, die das Hitch-Kino an der Oberstraße in Neuss nicht zu spüren bekommen hat. „Der Hype hat uns kaum berührt“, erzählt Betreiber Detlef Ritz. Zwar seien auch im Hitch „Barbie“ und „Oppenheimer“ angelaufen, allerdings später als zu den regulären Ausspielzeiten. „Sie wurden gut angenommen, haben aber keine Rekorde erzielt“, sagt Ritz, „das ist bei uns aber immer so.“ Schließlich ist das Hitch ein Programmkino, das auch solche Filme auf den Spielplan setzt, die außerhalb des breiten „Mainstreams“ liegen. Und für seine Programm-Zusammenstellung wurde Detlef Ritz mit seinem Hitch auch in diesem Jahr wieder als eines von 74 Filmtheatern aus 46 Städten in Nordrhein-Westfalen mit dem Programmkinopreis der Film- und Medienstiftung NRW ausgezeichnet. Dabei wurden insbesondere die Kinos geehrt, die sich in besonderer Weise mit einem vielfältigen Programm um den deutschen und europäischen Film wie auch den Kinder- und Jugendfilm verdient gemacht haben. Das Neusser Hitch hat dabei eine Programmprämie von 11.000 Euro erhalten und eine Kinder- und Jugendprogrammprämie von 2000 Euro. Das Preisgeld investiert Detlef Ritz in sein Programm: „Manchmal zeige ich Filme, von denen ich schon im Vorfeld weiß, dass sie nicht die großen Publikumsmagnete werden“, sagt er . Dennoch gilt es auch für diese Filme Miete und andere Nebenkosten zu tragen. „Am Ende gehe ich dann mit plus-minus Null heraus“, erklärt er. Um aber solche Filme weiterhin dem interessierten Publikum zeigen zu können, nutzt er das Preisgeld der Film- und Medienstiftung. Einige Filme hätten sich in diesem Jahr für Detlef Ritz als wahre Publikumsüberraschung entpuppt. Seine persönlichen „Barbie“- und „Oppenheimer“-Pendants sind dagegen eher die kleinen Filme mit lokalem Bezug, die sonst in dieser Form nirgendwo zu sehen sind – oder die bei ihm in Neuss in diesem Jahr Premiere hatten. Gerne erinnert Ritz sich so etwa an den Film „Bands on screen“, der im März in seinem Kinosaal lief und von dem Verein K*Buff für Kleinkunst und Subkultur initiiert wurde. Vorgestellt wurden lokale Bands, auch eine „Aftershow-Party“ wurde geboten. Im Mai feierte dann „Risse im Fundament“ der Neusser Filmemacherin Genia Leis seine Kinopremiere im Hitch: Zuvor war er schon auf mehreren Festivals zu sehen. Die Handlung beruht auf dem Drehbuch von Isabella Kröger, Regie führten Gerald Sommerauer und die Neusser Filmemacherin Genia Leis. Schon im vergangenen Jahr wurden die beiden dafür mit dem Max-Ophüls-Preis der Jugendjury ausgezeichnet.