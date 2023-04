Fußball-Bezirksliga Kleinenbroichs Trainer legt Amt nieder

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga ist in Kleinenbroich schon lange verloren gegangen, nun legte auch noch der Trainer sein Amt nieder. Der VfL Jüchen/Garzweiler lässt keine Zweifel am Aufstieg aufkommen, während der TSV Bayer Dormagen einen wichtigen Derbysieg bejubelte.