Handball-Regionalliga NHV steigt nach Niederlage beim TVK ab

In der Partie selber erwischten die Gastgeber den besseren Start und führten schnell mit 5:2 (8.), zur Mitte dieser Hälfte bereits mit 9:5. Dabei machte die Abwehr einen richtig guten Job und ließ nur wenig zu. Herausragend jedoch war die Vorstellung von Torhüter Mika Schoolmeesters, der eine unglaubliche Quote von weit mehr als 50 Prozent erreichte und für den am Ende sage und schreibe 19 Paraden zu Buche standen. Und das innerhalb von 45 Minuten, denn Mitte der zweiten Halbzeit kam Felix Krüger ins Spiel. „Das war eine ganz starke Vorstellung in der Deckung, aber die Effektivität im Angriff war nicht das, was ich mit vorgestellt hatte, obwohl wir die Möglichkeiten richtig gut herausgespielt hatten“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen.