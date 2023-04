Basketball Deutsche Meisterschaft Junior Tigers der TG Neuss stehen im DM-Halbfinale

In den vorangegangenen 40 Minuten hatte der Trainer der Junior Tigers mit den U18-Basketballerinnen der TG Neuss wahrlich ein Auf und Ab der Gefühle erlebt: Zur Halbzeitpause nach dem 85:80-Heimsieg vor einer Woche angesichts einer Fünf-Punkte-Führung noch auf der sicheren Seite. Dann das mit 11:26 verlorene dritte Viertel, in dem die wieder stark foulbelasteten Gäste mit 48:58 (30.) ins Hintertreffen gerieten. Da machte sich bemerkbar, dass Topscorerin Marija Ilic ebenso angeschlagen ins Match gegangen war wie Ricarda Schott und Johanna Huppertz, Greta Ohrmann fehlte ganz. Doch im Schlussabschnitt zeigte sich, aus welchem Holz die Junior Tigers geschnitzt sind. Nafi Diaw kontrollierte mit Hazal Sulaksu die Bretter, Mika Zaparaniuk wuchs über sich hinaus und bestätigte damit ihren Coach. Der hatte vor dem Duell mit Wedel gesagt: „Wir können das Ding nur als Team rocken.“ Ihm gefiel, wie smart sich seine Schützlinge die Kontrolle über das Spiel zurückholten und sich über 55:62 (35.) und 59:65 (36.) wieder heranarbeiteten. 3:09 Minuten vor dem Ende standen die Junior Tigers nach zwei von Marija Ilic verwandelten Freiwürfen zum 61:65 mit einem Bein im Halbfinale. Beim 69:69 (Diaw) 20,6 Sekunden dem Abpfiff war der Widerstand des Gegners gebrochen. Und Ciric stellte zufrieden fest: „Wir haben am Ende nicht nur den direkten Vergleich, sondern auch beide Spiele gewonnen. Ein fettes Lob auch an die Zuschauer aus Neuss. Die waren der Hammer!“