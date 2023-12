Zweite Bundesliga Nord Letzter Kraftakt im Jahr 2023 für Basketballerinnen der TG

Wie das auch gegen die natürlich turmhoch favorisierten ChemCats klappen könnte, hat ihm deren Match vom vergangenen Samstag gegen Bielefeld gezeigt. Da zog der Aufsteiger in Sachsen per Express-Start bis zur siebten Minute auf 16:0 davon und lag zur Halbzeit noch mit 26:24 vorne. Am Ende habe Chemnitz zwar deutlich mit 74:49 gewonnen, aber das sei nicht das Ergebnis der gesteigerten Intensität in der Verteidigung gewesen, findet er. „Nein, Bielefeld hat in der zweiten Hälfte einfach nicht mehr getroffen.“ Zudem, fährt er fort, sei Chemmitz ein Team, das seine Schwächen durch Einsatz und Kampfgeist auszugleichen wisse. „Die stecken nie auf, geben über 40 Minuten Vollgas. Es half natürlich ebenfalls, dass Lilli Frölich wieder ins Trikot der Cats geschlüpft ist. Die 20-Jährige lief zuletzt für die Saarlouis Royals im Oberhaus auf. Seit einigen Wochen nicht mehr im Kader steht dagegen die überragende Amerikanerin Myah Taylor, die zwischenzeitlich auch mit den Metropolitain Girls Recklinghausen/Herne in Verbindung gebracht wurde.