Tischtennis TG Neuss peilt in der Regionalliga Platz unter Top 3 an

So langsam neigt sich die Saison in der Tischtennis-Regionalliga dem Ende zu. Die TG Neuss gehört zweifelsohne zu den besseren Teams in dieser Spielklasse. Der Aufstieg und der Titel sind aber schon lange kein Thema mehr. In den beiden letzten Partien geht es jetzt noch darum, ob es am Ende zu einer Platzierung unter den Top 3 reicht. Voraussetzung dafür wäre ein Sieg am Samstag beim Abstiegskandidaten VfR Fehlheim in Hessen. „Fehlheim muss auf jeden Fall noch kämpfen, um den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße: „Aber wir hoffen, die beiden Punkte mitzunehmen.“