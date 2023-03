Handball-Regionalliga Das Derby darf kein Stolperstein werden

Im Hinspiel hielt das Schlusslicht in der ersten Hälfte richtig gut mit und lag zum Pausenpfiff lediglich mit 16:17 zurück. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich dann der Favorit aus Korschenbroich schnell einen beruhigenden Vorsprung, den er auch bis zum Ende nicht mehr aus den Händen gab. Das jedoch ist Vergangenheit, jetzt werden die Karten wieder neu gemischt. „Natürlich freue ich mich auf dieses Spiel“, sagt TVK-Coach Lansen. „Allerdings erwarte ich von meiner Mannschaft auch eine Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel in Solingen, wo wir in der ersten Halbzeit eine starke Angriffsleistung und nach dem Wechsel eine gute Abwehrleistung gezeigt haben. Allerdings war der jeweils andere Mannschaftsteil dann deutlich schlechter. Deshalb wollen wir in der Abwehr wieder kompakter stehen, das Zusammenspiel mit den Torhütern verbessern und im Angriff die Effektivität erhöhen“, sagt Gilbert Lansen, der davor warnt, den Neusser HV zu unterschätzen. „Ich habe das 32:32 des NHV gegen Interaktiv Ratingen gesehen. Und ohne die Neusser Leistung schmälern zu wollen, haben die Ratinger an diesem Tag nicht alles aus sich herausgeholt – genau das darf uns nicht passieren.“ Personell hat Lansen kaum Probleme: Zwar musste Til Klause wegen einer Erkrankung in diese Woche beim Training etwas kürzertreten, er wird aber aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen.