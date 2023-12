2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers wieder Letzte, aber nicht am Boden

Festzumachen war das zum Beispiel an Luca Raschke: Eigentlich hatte die Studentin aufgrund unaufschiebbarer Verpflichtungen an der Uni abgesagt und sich stattdessen für das Match der Zweitvertretung am selben Abend in der Oberliga zur Verfügung gestellt. Weil die Tigers nach den bekannten Ausfällen von Gabby Crawford (Vertrag aufgelöst), Greta Ohrmann, Olivia Nash, Nafi Diaw und Anke Ollig kurzfristig auch noch auf Inga Krings (Corona), Iva Banozic (berufliche Gründe) und U18-Spielerin Zekiye Ayaz (krank) verzichten mussten, machte sich die 21-Jährige am Nachmittag doch noch auf die knapp fünfstündige Fahrt in den Landkreis Rotenburg.