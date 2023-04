Deutsche Meisterschaft im Floorball Jetzt wird es ganz hart für die DJK Holzbüttgen

Dabei war das erste Drittel nach dem Treffer von Nils Hofferbert in der zehnten Minute an die Hausherren gegangen. Die gerade in wichtigen Spielen ungemein abgezockten Gäste zeigten sich indes unbeeindruckt, entschieden den Mittelabschnitt durch Tore von Matthias Siede (23.) und Henri Kukkonen (30.) mit 2:0 zu ihren Gunsten. Als Torben Kleinhans zu Beginn des Schlussdrittels auf Vorlage von Niklas Bröker zum 2:2 (42.) ausglich, saß die DJK wieder am Regiepult, doch Niklas Blanke schoss Weißenfels ungerührt abermals in Front (45.). Und dann schwächte sich der Meister selber: Leo Häfner kassierte eine 2+2-Minuten-Strafe (Stoßen), während der Henri Kukkonen zum 4:2 (50.) traf. Petri Hiltunen brachte Holzbüttgen per Strafschuss noch mal auf 3:4 (53.) heran, doch kurz darauf musste sein Teamkollege Moritz Neustadt für zwei Minuten runter (Stockschlag). In Überzahl legte UHC-Kapitän Tim Böttcher, der schon die beiden vorangegangenen Tore vorbereitet hatte, Max Blanke den Ball zum entscheidenden 5:3 (56.) auf die Kelle. DJK-Coach Niko Ollilainen opferte daraufhin seinen Goalie Jan Saurbier zugunsten eines weiteren Feldspielers. Aber zu mehr als dem von Niklas Bröker 33 Sekunden vor dem Ende erzielten Anschlusstor reichte es nicht mehr, was auch am starken Martin Brückner im Kasten des Pokalsiegers lag.