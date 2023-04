Deutsche Meisterschaft Basketball Der Traum der Junior Tigers vom DM-Halbfinale lebt

Woran er mit seinem Team bis zum entscheidenden Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in der Halle am Steinberg neben der Defensive zu arbeiten hatte, wusste indes auch Ciric genau: „Wir müssen abwechslungsreicher in der Offensive und cleverer im Zweikampf sein, damit wir nicht wieder in Foultrouble geraten.“ Zudem will er das Match nicht auf das Duell Marija Ilic (37 Punkte, 9/18 Dreier für Neuss) mit Marianna Byvatov (32 Punkte, zwölf Rebounds für Wedel) reduziert sehen: „Die Spielerinnen dahinter sind auch wichtig, alle wissen um ihre Verantwortung.“ Gemeint sich neben Ricarda Schott und Johanna Huppertz vor allem Nafi Diaw, die im Hinspiel trotz der 13 Rebounds nicht ihren besten Tag erwischt hatte, Hazal Sulaksu und Karla Lukas. Wie das laufen kann, zeigten die Gäste: An der Seite von Marianna Byvatov und Luise Linke wurde Antonia Laabs mit 20 Punkten zum X-Faktor. „Dass sie auf einmal aus der Hütte kommt, damit hatten wir gar nicht gerechnet“, gibt Ciric zu.