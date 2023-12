2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers gehen mit einem Mutmacher in die Weihnachtspause

Ilic, die sich in insgesamt 31:08 Minuten auf dem Feld mit Übersicht und Leidenschaft um den Aufbau kümmerte, war es auch, die in der vielleicht wichtigsten Phase der Partie Verantwortung übernahm. Als die Tigers nämlich nach einer Serie von 0:11 Punkten im Anschluss an ihre 17:10-Führung (7.) wie schon so oft in dieser Spielzeit entscheidend in Rückstand zu geraten drohten, unterbrach sie mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 19:21 (11.) den Lauf der Gäste. Und sie war gemeinsam mit der famosen Olivia Nash (am Ende 30 Punkte und 10 Rebounds), Kim Franze und Luca Raschke auch maßgeblich am folgenden 11:0-Run der TG von 23:30 (14.) auf 34:30 (17.) beteiligt.