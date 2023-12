2. Basketball-Bundesliga Gabby Crawford spielt nicht mehr für die Tigers

Als Grund für die überraschende Trennung „in beiderseitigem Einvernehmen“ gab Weber vage „gesundheitliche Probleme“ an. „Wir sind da im Verein an die Grenze unserer Kapazitäten gestoßen“, fügt er noch hinzu, möchte aber festgehalten wissen: „Wir sind im Gutem auseinandergegangen.“ An der Leistung der 23-Jährigen, die in ihren acht Partien für die Tigers im Schnitt 16 Punkte und 8,1 Rebounds auflegte, hatte es nicht gelegen, trotzdem entschied sich der Coach dagegen, die 1,88 Meter große Centerin noch bis zur Weihnachtspause zu beschäftigen. „Du willst halt, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt.“