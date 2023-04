2. Handball-Bundesliga Dormagen stoppt seinen Abwärtstrend

Bekamen die Dormagener zuletzt bei den Niederlagen gegen vier Topteams der Liga ihre Abwehr auf Dauer einfach nicht dicht genug, war die gute Deckung in Coburg der Schlüssel zum Erfolg. Auch wenn die mit ganz anderen Ansprüchen in die Saison gestarteten Coburger nach dem Trainerwechsel von Brian Ankersen zu Jan Gorr jüngst einen Erfolg in Dresden gefeiert hatten, so sitzt die Verunsicherung offenbar immer noch tief. In diese Kerbe schlugen die Dormagener mit einer extrem bissigen und sehr offensiv interpretierten 6:0-Formation. Dagegen fanden die Coburger fast über die gesamte Distanz kein adäquates Mittel, ließen sich oft ins Zeitspiel zwingen und leisteten sich technische Fehler oder Fehlwürfe. An den Fehlwürfen hatte auch der zuletzt oft gescholtene TSV-Keeper Martin Juzbasic seinen Anteil, der eine gute Präsenz ausstrahlte und unter dem Strich elf Paraden inklusive eines gehaltenen Siebenmeters zu Buche stehen hatte. Zudem zeigten sich die Gäste extrem aufmerksam, verhinderten oft mit guten Rückzugaktionen, dass der Gegner bei ihren Fehlern ins Tempo kam.