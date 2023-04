Tischtennis-Regionalliga TG Neuss verabschiedet sich aus der Spitzengruppe

„Fehlheim hat zum ersten Mal in der Saison einen neuen, sehr starken Einser eingesetzt. Daher waren die Vorzeichen verändert. Über das Ergebnis sind wir aber schon enttäuscht“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße. Für die TG lief es von Beginn an nicht rund. Sowohl Tom Heiße/Marc Rode (1:3 gegen Timo Freud/FelixSchubert) als auch Julian Röttgen/Markus Knoben (2:3 gegen Mishel Levinski/Andrej Bondarev) mussten sich in ihren Doppeln geschlagen geben. Im Anschluss unterlag Marc Rode der Fehlheimer Nummer eins, Mishel Levinski, in vier Sätzen. Tom Heiße sorgte dann mit seinem 3:1-Sieg gegen Timo Freund wieder für Hoffnung bei den Neussern. Allerdings reichte es nicht mehr, um die Fehlheimer aufzuhalten. Im unteren Paarkreuz gewann Julian Röttgen zwar deutlich (11:7, 11:9, 11:4) gegen Felix Schubert, parallel verlor aber Markus Knoben mit 9:11 im vierten Satz gegen Andrej Bondarev, so dass die Neusser weiter mit zwei Punkten hinterherliefen. In einem weiteren Schlüsselspiel unterlag Tom Heiße dann im Entscheidungssatz gegen Mishel Levinsky, während sich Marc Rode ohne Satzverlust gegen Timo Freund durchsetzen konnte. Die beiden Niederlagen von Julian Röttgen (0:3 gegen Bondarev) und Markus Knoben (1:3 gegen Schubert) besiegelten dann die dritte Rückrunden-Niederlage. Für die Neusser steht jetzt am 15. April noch ein Spiel beim Tabellenzweiten TTC Waldniel an.