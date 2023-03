Fußball-Bezirksliga Tabellenführer Jüchen verstärkt sich

VfL Jüchen/Garzweiler (1.) – Schwarz-Weiß Düsseldorf (15.). Drei weitere Punkte auf dem Weg in die Landesliga will der VfL aus Düsseldorf mitbringen. Personell stellt sich der Primus jedenfalls schon mal für die höhere Spielklasse auf, wie zwei prominente Zugänge zeigen. Die Viktoria sicherte sich die Dienste des Holzheimer Topstürmers Yannick Joosten, der in der aktuellen Landesligasaison in 18 Spielen 17 Treffer und sieben Vorlagen zu Buche stehen hat. Zudem kehrt der ehemalige Oberliga-Spieler Janick Schulte fürs Mittelfeld aus den USA zurück. „Wir haben in der nächsten Saison viele Spiele, weshalb wir viel rotieren müssen. Der Kader muss auch in der Breite stark sein“, erklärt Marcel Winkens. Zwei weitere Spieler sollen noch kommen.