Basketball Scorpions aus Gierath machen den Meistertitel perfekt

Der letzte Akt auf dem Weg zum anvisierten Titel geriet zur Machtdemonstration: Mit dem 104:22-Erfolg (Halbzeit 46:6) beim Willicher TV machten die U14-Basketballerinnen der SG Rot-Weiß Gierath die Saison rund. Die Champions der NRW-Oberliga hatten in der gesamten Saison nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Das fand Trainer Laszlo Lang, dessen Schützlinge im U16-Jahrgang als Team zusammenbleiben wollen, natürlich stark: „Glückwunsch an die Mädchen und Kompliment für eine tolle Saison.“ In Willich waren für die Scorpions am Ball: Coenen (35), Schleifer (14), Krings (12), L. Hötter (10), M. Rafaneli (9), Schnarr (8), E. Sulaksu (7), Jakobi (2), Fuchs (2), Berischa, M. Sulaksu.