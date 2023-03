Fußball-Landesliga Für Kapellen läuft es weiter zäh

Hatte es nach dem 1:1 zum Jahresauftakt gegen Viersen, der ansprechenden Vorstellung beim 0:3 gegen Tabellenführer Büderich und dem 5:3-Sieg in Mennrath so ausgesehen, als seien die Kapellener auf einem guten Weg, war das 1:3 am vergangenen Wochenende daheim gegen den VfB Hilden wieder ein heftiger Rückschlag. „Da waren wir über 90 Minuten von hinten bis vorne nicht gut“, erklärt Daniel Benske in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SCK. Es hat den Anschein, als habe die junge Mannschaft immer noch nicht so richtig in den Abstiegskampf-Modus gefunden. Anders ist es kaum zu erklären, wenn Benske mit Blick auf das Spiel in West meint: „Wir müssen im Zweikampfverhalten bissiger werden. Zudem brauchen wir größere Flexibilität in der Spieleröffnung und mehr Finalität bei unseren Chancen.“ Ein Grund für die schwierige Lage des SCK sind die großen Personalprobleme, die sich durch die ganze Saison ziehen wie ein roter Faden. Dauerverletzt sind aktuell unter anderen die enorm wichtigen Julian Garcia Ramon und Jonas Giesen. Daneben sind derzeit zehn Spieler angeschlagen. Bei ihnen ist nicht klar, ob sie am Sonntag dabei sein können. Klarheit sollte am Freitagabend das Abschlusstraining bringen.