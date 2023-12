Tischtennis-Oberliga der Damen Süchteln und Wickrath liegen auf Kurs Klassenerhalt

Positiv für Wickrath: Die untere Hälfte der Tabelle ist dicht zusammen. Zwischen Platz vier und neun liegen nur drei Punkte. Das wiederum zieht auch den ASV Süchteln mit derzeit 7:9-Zählern auf Rang vier in den Abstiegskampf. „Okay bis schleppend“, sagt Spielführerin Güdden als Fazit zur Hinrunde und fügt an: „Wir haben gehofft, nach der Hinrunde ein größeres Punktepolster nach unten zu haben.“ In zwei Spielen fehlten Güdden und die Nummer zwei, Lisa Thieme, der Mannschaft krankheitsbedingt – unter anderem gegen Wickrath. „In diesen Spielen sind uns zwei Punkte durch die Lappen gegangen, vielleicht auch vier. Da wäre mehr drin gewesen“, so Güdden.