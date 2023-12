Volleyball-Oberliga Kevelaerer SV übersteht das Jahr ungeschlagen

Zum Abschluss absolvierten die „Unschlagbaren“ – der letzte Ausrutscher liegt exakt 592 Tage zurück – einen weiteren Meilenstein in Richtung Regionalliga-Durchmarsch. Der Tabellenführer gewann in der heimischen Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls das Spitzenspiel gegen Verfolger TV Hörde II mit 3:1 (25:18, 25:21, 20:25, 25:21) und verabschiedet sich mit 25 Punkten auf dem Konto in die Winterpause. Vor den restlichen sieben Spielen, die im neuen Jahr auf dem Programm stehen, ist im Titelrennen eigentlich nur noch ein ernsthafter Konkurrent verblieben. Der TV Rumeln, der am Kevelaerer Gegner aus Dortmund vorbeizog, hat aktuell fünf Punkte Rückstand.