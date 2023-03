SG Kaarst Vorsitzender lässt erfolgreiches Sportjahr Revue passieren

Mehr noch: Fechter Justin Liu wurde NRW-Meister in der Altersklasse U13 , Eray Cetinkaya (34 kg) schloss die NRW-Meisterschaften im Judoka auf Platz drei ab. Positiv auch: Die Mitgliederzahl stieg nach dem Rückgang in der Pandemie wieder leicht auf fast 5000 an. Besonders stark legten die Abteilungen Judo, Fechten, Boxen sowie Sport für Jung und Alt zu. Am Herzen lagen Warnt auch die Sportchallenge bei Kaarst Total, das Feriencamp am Kaarster See mit mehr als 40 Kindern sowie das Angebot Sport im Park.