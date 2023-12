Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss verpasst Red Devils eine Lehrstunde

Wenngleich die Kraftsportler aus der Nordstadt den Hinkampf am 23. Dezember gerne in heimischer Stadionhalle gehabt hätten (Rückkampf am 30. Dezember), zeigte sich der 2. Vorsitzende Fatih Cinar einverstanden mit dem Los. Immerhin hatte auch die kostspielige und den eigentlich ausgeschöpften Etat zusätzlich belastende Fahrt an die deutsche-österreichische Grenze (Burghausen) gedroht. Von Neuss bis zur vom KSV Köllerbach als Heimstätte genutzten Kyllberghalle im saarländischen Püttlingen sind es weniger als 300 Kilometer. Trotzdem suchte Cinar flugs das Gespräch mit dem sechmaligen Deutschen Meister, biss bei dessen Vorsitzendem Hilmar Rehlinger mit seinem Ansinnen, das Heimrecht zu tauschen, indes auf Granit.