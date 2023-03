Floorball Titelverteidiger trifft auf Rekordmeister

Falls das so weitergeht, könnte sich daraus mal ein Klassiker entwickeln, treffen diese beiden Klubs doch mittlerweile zuverlässig aufeinander, wenn es um die Wurst geht: In der vergangenen Saison hatte der Platzhirsch aus Sachsen-Anhalt zunächst die Nase vorne, bezwang die Kaarster im Endspiel um den Deutschland-Pokal in Berlin mit 5:3. Einige Wochen später schlug die DJK allerdings zurück, holte sich in der da noch im „Best-of-three“ ausgespielten Finalserie mit zwei Siegen den ersten DM-Titel der Vereinsgeschichte. Im Final4-Turnier der laufenden Spielzeit war in der Max-Schmeling-Halle an der Spree eigentlich alles für eine Neuauflage hergerichtet, doch während Weißenfels seinen elften Pokal-Triumph unter Dach und Fach brachte, patzte Holzbüttgen gegen Schriesheim vollkommen überraschend schon im Halbfinale.