Fußball-Landesliga SC Kapellen holt einen Punkt beim SC Düsseldorf-West

„Das war ein gerechtes Remis mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Den Punkt nehmen wir gerne mit und nutzten jetzt die Osterpause, um Kräfte zu sammeln“, sagte SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben. Auffällig war aus seiner Sicht, dass beiden Mannschaften anzumerken war, dass der erste Fokus darauf lag, das Spiel nicht zu verlieren. „Beide waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen und hinten sicher zu stehen. Und weil das gut geklappt hat, ist eben auch nicht allzu viel passiert“, erklärte Stübben insbesondere mit Blick auf die erste Spielhälfte. Die zunächst auf Sicherheit bedachte Spielanlage beim SC Kapellen könnten auch damit zu tun gehabt haben, dass die Personallage weiter angespannt war, etliche Kicker aus dem Kader standen nur als Zuschauer am Spielfeldrand. Sicher auch ein Grund, wieso Routinier David Dygacz in der Abwehr sein Saisondebüt feierte. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie in Düsseldorf dann allerdings etwas an Fahrt auf. Hektisch wurde es auf beiden je einmal, als sich die Kontrahenten benachteiligt fühlten. So waren die Düsseldorfer gar nicht damit einverstanden, dass ihnen der Schiedsrichter ein Tor wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannte. Die Kapellener reklamierten ein Handspiel eines Düsseldorfers im Strafraum und forderten einen Elfmeter, doch das sah der Unparteiische anders. „Auch in dieser Hinsicht war das Spiel ausgeglichen“, meinte Ralf Stübben mit einem Augenzwinkern. Weil die Landesliga nun wegen Ostern ein spielfreies Wochenende einstreut, haben die Kapellener zwei Wochen Zeit, zu regenerieren und verletzte Spieler zu pflegen. Am Sonntag, 16. April, steht dann das enorm wichtige Heimspiel gegen den VfR Fischeln auf dem Plan, wo der SCK mit einem Sieg einen groß Schritt Richtung Klassenverbleib machen könnte.