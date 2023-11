2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers können ja doch noch gewinnen

Und noch eine Grundforderung sah der stets so gefasst wirkende Coach erfüllt: „Jede ist für ihre Mitspielerin eingestanden.“ Deutlich wurde das vor allem in der Verteidigung, in der alle elf eingesetzten Akteurinnen am Limit kratzten. Hier verschafften sich die Gastgeberinnen die Freiheit, im Angriff die Licher auszuschießen. Fast schon ungläubig blickte Weber nach der Schlusssirene auf den Spielberichtsbogen, der für seine Schützlinge 38 Versuche von jenseits der Drei-Punkte-Linie auswies. Weil aber nur Kim Franze (3/9 Würfe), Gabby Crawford (3/4), Marija Ilic (1/5) und Linda Brückner (1/4) trafen, was mit den Fahrkarten von Johanna Huppertz (0/8), Inga Krings (0/3), Iva Banozic (0/2), Olivia Nash, Nafi Diaw und Greta Ohrmann (alle 0/1) eine magere Quote von 21 Prozent (8/38) ergab, stand für den Neusser Trainer vor den beiden Trainingswochen bis zur nächsten Partie am 9. Dezember beim noch verlustpunktfreien Spitzenreiter BG 89 AVIDES Hurricanes fest: „Daran müssen wir arbeiten.“