Tischtennis : TG Neuss peilt jetzt Platz zwei an

Spielt mit der TG Neuss noch um Platz zwei: Jochen Lang. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Der Tischtennis-Regionalligist empfängt am Samstag den ASV Süchteln. In der Oberliga bestreitet die DJK Holzbüttgen mit frischem Wind einen Doppelspieltag.

Durch das 5:5-Unentschieden in der Vorwoche beim 1. FC Köln hat die TG Neuss ihren dritten Platz in der Tischtennis-Regionalliga verteidigt.

Die Meisterschaft ist längst an den verlustpunktfreien TTC Altena vergeben, aber jetzt wittern die Quirinusstädter die Chance, am Ende vielleicht noch die Vizemeisterschaft zu holen: „Durch das Unentschieden in Köln und die Niederlage von Jülich schielen wir natürlich so ein bisschen auch Richtung Platz zwei. Dafür müssen wir jetzt am Samstag natürlich gewinnen, um dann noch so ein kleines Endspiel gegen Dortmund zu haben“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den ASV Süchteln. Dabei wird auch diese Aufgabe nicht leicht: „Im Hinspiel haben wir 6:4 gewonnen, aber da hat Süchteln ohne ihre Nummer zwei Matas Skucas gespielt. Das wird schwer. Ein Punkt wäre schön, zwei natürlich optimal.“

Am Wochenende ist dann auch Julian Röttgen wieder dabei, der in dieser Woche aus der Corona-Quarantäne kommt. So soll am Samstag die Stammbesetzung Tom Heiße, Jochen Lang, Julian Röttgen und Markus Knoben auflaufen. Das Team aus Süchteln mit dem früheren Neusser Abwehrspieler Balasz Hutter liegt derzeit auf Rang sieben, hat aber nur einen Negativ-Zähler mehr auf dem Konto als die Neusser, was zeigt, wie ausgeglichen die Regionalliga, abgesehen vom Spitzenreiter Altena (28:0) und dem Tabellenletzten Gießen (1:33) in dieser Saison ist. Dass die Süchtelner nicht zu unterschätzen sind, zeigt auch ein Blick auf die Rückrundenbilanzen. Vom Spitzenspieler Daniel Halcour (4:2) über Matas Skucas (6:4) und Balasz Hutter (6:3) bis hin zur Nummer vier Axel Fischer (3:2) weisen alle ASV-Akteure eine positive Bilanz auf.