Tennis-Bundesliga : Blau-Weiss kann seine Top-Leute halten

Obwohl er in der ATP-Weltrangliste inzwischen unter die Top 50 geklettert ist, spielt Botic van de Zandschulp weiter für BW Neuss in der Bundesliga. Foto: dpa/Hamish Blair

Neuss Bis Mittwoch hatten die zehn Vereine der Tennis-Bundesliga ihre Spielerkader verbindlich zu melden. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte der TC BW Neuss sein Stammpersonal an sich binden – allen voran Shootingstar Botic van de Zandschulp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ja, der TC BW Neuss ist immer noch Deutscher Rekordmeister. Ein Monument. Doch weil der letzte von insgesamt zehn Titelgewinnen schon 28 Jahre zurückliegt, ist es höchste Zeit für neue (Erfolgs-) Geschichten. Und eine geht so:

Als die für die Zusammenstellung der Mannschaft für die am 3. Juli mit dem Derby beim Rochusclub Düsseldorf beginnende Saison zuständigen Teamchefs Marius Zay und Clinton Thomson den Kader für die 39. Spielzeit der Blau-Weissen im Oberhaus der Tennis-Bundesliga formierten, machte ihnen ihr bester Spieler die wenigste Arbeit. Botic van de Zandschulp, bei den US Open 2021 in New York als Qualifikant erst im Viertelfinale am Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev mit 3:6, 0:6, 6:4 und 5:7 gescheitert, sagte sofort zu. „Das war erstaunlich einfach mit ihm“, bestätigt Zay. Erstaunlich deshalb, fügt er erklärend an, weil der Niederländer der erste Spieler sei, „den wir in die Top 50 begleitet haben.“ In der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste erscheint der 26-Jährige auf Rang 42. „Und wenn im Sommer die Liga beginnt, steht er vielleicht schon Anfang der 30“, prophezeit Zay. Das könnte dem Neusser Teamchef zwar Probleme bereiten, stünde sein bestes Pferd im Stall doch für Einsätze in der Bundesliga möglicherweise nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung, doch das nimmt er gerne in Kauf. Denn mit seiner bereits seit 2017 in Neuss aktiven Nummer eins verbindet ihn mittlerweile eine enge Freundschaft. „Er hat bei uns auch dann gespielt, wenn es bei ihm nicht so gut lief. Und dieses Vertrauen möchte er nun zurückgeben.“

Info Die Bundesliga-Saison soll am 3. Juli starten Weiterhin dabei TK GW Mannheim (Meister), TC Großhesselohe, Badwerk Gladbacher HTC, HTC Blau-Weiß Krefeld, TK Kurhaus Aachen, Rosenheimer Unterstützungskasse, Rochusclub Düsseldorf, Tennis Ewige Liebe BW Neuss Neu dabei BASF TC Ludwigshafen (Meister 2. Bundesliga-Süd 2021), TC Bredeney (Meister 2. Bundesliga Nord 2021) Nicht mehr dabei Kölner THC Stadion RW, Team Hämmerling TuS Sennelager Spielen für Blau-Weiss Neuss in der kommenden Saison Frankreich Benjamin Bonzi, Antoine Hoang, Geoffrey Blancaneaux, Constant Lestienne Italien Franco Agamenone, Thomas Fabbiano, Renzo Olivo, Roberto Marcora, Filippo Baldi Portugal Pedro Sousa Chile Alejandro Tabilo Deutschland Florian Kaiser, Maximilian Dorn Kasachstan Dmitry Popko Niederlande Botic van de Zanschulp Dänemark Frederik Nielsen Spanien Javier Barranco Cosano Tschechien Zdenek Kolar

Auch diese Geschichte ist ungewöhnlich: Der Franzose Benjamin Bonzi war in der vergangenen Saison, die die einstige Fahrstuhltruppe aus Neuss auf dem sensationellen vierten Platz abgeschlossen hatte, zwar kein einziges Mal ins blau-weisse Trikot geschlüpft, verriet Thomson aber bei einem persönlichen Gespräch am Rande der Australien Open, dass er das unbedingt nachholen wolle. Zay: „Obwohl er nie für uns gespielt hat, war er immer nah am Team dran.“ Besser noch: Der 25-Jährige, ab Montag die Nummer 57 der Weltrangliste, ist sozusagen der Ehrenpräsident einer aus ihm sowie seinen Landsleuten Antoine Hoang, Geoffrey Blancaneaux und Constant Lestienne bestehenden und zukünftig in Neuss tätigen Freundesclique.

Es läuft halt an der Jahnstraße. Noch eine Geschichte gefällig? Alejandro Tabilo spielte in der abgelaufenen Saison mit Rosenheim gegen Neuss, unterlag zwar Thomas Fabbiano, wusste die Sportliche Leitung am Rhein dabei aber für sich einzunehmen. Inzwischen hat der Chilene die Top 100 der Weltrangliste geentert, aber schon vorher stand für Zay fest: „Er ist für uns eine Riesenverstärkung. Ein toller Teamspieler. Er wird in der Bundesliga viele Spiele gewinnen.“

Neu im Kader ist auch Franco Agamenone. Wie Renzo Olivo, „der im vergangenen Jahr eine Wahnsinns-Saison für uns gespielt hat“ (Zay), Argentinier mit italienischem Pass und als Sandplatzspezialist ebenfalls mit einem schier „unkaputtbaren“ Kämpferherz ausgestattet. Zudem fühlten sich die (Tennis-) Jungs vom Stiefel traditionell wohl in Neuss, was erklärt, warum Zay neben Olivio auch weiterhin auf Thomas Fabbiano, Roberto Marcora und Filippo Baldi setzt.

Die eigentliche Erfolgsgeschichte von Blau-Weiss lässt sich aber an Profis wie Javier Barranco festmachen. Der Spanier (ATP 283) „brennt für die Bundesliga“, weiß Zay. „Das zeigt er nicht nur mit Siegen, sondern auch mit seiner Haltung zum Verein.“ Gleiches gilt für Frederik Nielsen. Der schon 38 Jahre alte Däne, ehemaliger Wimbledon-Sieger im Doppelwettbewerb, hat seine aktive Karriere zwar inzwischen beendet, übernimmt in Neuss an Spieltagen aber auch zusätzliche Aufgaben im Coachingbereich.