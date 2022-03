Ringen : KSK überzeugt als sehr guter Gastgeber

Der ab September in der Zweiten Bundesliga für den KSK Konkordia Neuss ringende Iwan Tagner sicherte sich bei den Landesmeisterschaften vor heimischem Publikum den Titel. Foto: Ringen NRW

Neuss Bei den mit Ringern und Ringerinnen aus ganz Deutschland und den Niederlanden besetzten Landesmeisterschaften NRW holt der KSK Konkordia Neuss nicht nur drei Titel, sondern heimst auch für seine Organisation Bestnoten ein.

Schon am Sonntagabend hatte es der Kraftsportklub 1924 schwarz auf weiß. Auf der Homepage des Ringerverbandes Nordrhein-Westfalen stand zu lesen: „Was für eine gelungene Meisterschaft. Der KSK Konkordia hat wieder ganze Arbeit geleistet.“ Beim Restart nach drei Jahren legte die Elmar-Frings-Sporthalle als Austragungsort der Landesmeisterschaften der Frauen und Männer ein starkes Debüt hin. Ausgeschrieben als offene Meisterschaften wirkte das Turnier nämlich auch in anderen Landesverbände hinein, wie die Trikots des TuS Gaarden (Kiel), SC Roland Hamburg, AC Eiche Hanau, ASV Bruchsal, RC Erlensee, RV Haibach, SC Kleinostheim, SV Halle, RV Sachsen, der TSG Halle-Neustadt sowie von Simson KDO Den Haag, Olympia Utrecht, de Halter Utrecht, KSV Marshall Baarn und des KSV Simson Landgraaf aus den Niederlanden recht eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Insbesondere die Freistilkonkurrenz war bemerkenswert üppig besetzt (137), doch der Fokus der Gastgeber lag natürlich auf der Stilart Griechisch-römisch (63). Obwohl in Samuel Bellscheidt (EM-Lehrgang), den gesundheitlich angeschlagenen Adam Bachor, Malik Nakaev und Julian Lejkin sowie dem am Oberschenkel verletzten Aaron Bellscheidt sogar Klasseleuten fehlten, sicherten sich die nur zu fünft angetretenen Neusser unter 29 Vereinen mit 39 Punkten vor dem KSV Witten (21) und dem RV Sachsen (19) den Sieg in der Mannschaftswertung. „Das ist sensationell“, stellte der Sportliche Leiter Fatih Cinar euphorisch fest. Im Freistil belegte die Konkordia (elf Ringer) mit 24 Punkten Rang fünf. Platz eins brachte der AC Mülheim am Rhein (41) ein.

Auf vier Matten ging es bei den Landesmeisterschaften der Männer und Frauen in der Neusser Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße zur Sache. Foto: NRW Ringen

Info KSK-Ringer für EM in Budapest nominiert Samuel Bellscheidt Für die Europameisterschaften vom 28. März bis 3. April in Budapest hat Bundestraimer Michael Carl (Greco) den für den KSK Konkordia Neuss ringenden Samuel Bellscheidt (72 kg) nominiert. Ayub Musaev Bei den U23-Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv wurde der international für Belgien antretende Neusser Ayub Musaev Dritter. Im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm besiegte er Leon Gerstenberger (Freiburg) mit 9:1.

Gold gab es im Einzel für Deni Nakaev, der im Finale der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm Gheorghe Fricatel (ASV Bruchsal) technisch überlegen beherschte, und für Iwan Tagner (77 kg), der Amir Varmagani (TuS Gaarden) auf die gleiche Weise bezwang. Aufs Treppchen schafften es auch ihre Vereinskollegen Olimjon Kholikov (Platz drei bis 77 kg), Ismailov Mahmadzhan (3./82 kg) und Jan Krempin (2./87 kg) sowie im freien Stil Chiril Negru (2./57 kg) und der in der Bundesliga für den KSV Witten ringende Kiril Kildau (1./92 kg). Noch für Witten den Landestitel ein brachte der in der nächsten Saison in Neuss aktive Calvin Stiller in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm (Greco). Im kleinen Frauenfeld machte sich der AC Ückerath auch ohne die weiterhin verletzte Vize-Weltmeisterin Nina Hemmer um die Medaillenproduktion verdient: Titel gingen an Tiara Majer (50 kg), Leni Seelig (57 kg) und Lena Rösler (68 kg), in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm belegten Amy Tamira Allgaier und Anna Titze hinter Ellen Oberbach (AC Köln-Mülheim) die Plätze zwei und drei. Insgesamt nahmen an den Wettkämpfen 216 Frauen und Männer teil.

Am zweiten Tag der Titelkämpfe kürte der Nachwuchs in den Altersklassen Schüler und Jugend seine Mannschaftsmeister auf Landesebene. Jeweils ganz oben auf dem Siegertreppchen standen die jungen Ringer des TV Essen-Dellwig. Im Jugendbereich war der KSK diesmal nicht mit einem Team vertreten. Die Schüler hatten unter Trainer Oleg Dubov eigentlich Gold anvisiert. „Das hätte auch geklappt, wenn uns im Freistil nicht der bärenstarke Heinrich Holtz ausgefallen wäre“, wollte Cinar mit Blick auf die knappe 16:18-Niederlage im Finale gerne festgehalten wissen.

Er und die vielen ehrenamtlich tätigen Vereins- und Familienmitglieder waren nach der letzten Siegerehrung mindestens genauso platt wie das auf der Matte aktive Personal. Denn für sie hatte das Turnier bereits am Freitag mit dem Aufbau begonnen. Dazu mussten mit einem 7,5-Tonner vier Matten aus den Neusser Hallen an der Jahn- und Frankenstraße sowie aus Dormagen in die Frings-Halle gewuchtet werden. Und weil Ringer nicht nur hilfsbereit, sondern auch extrem belastbar sind, legten sie dabei auch gleich selber Hand an, „sind dann nach Hause gefahren, haben geduscht, was gegessen und haben nach einer kurzen Nacht gerungen“, fasst Cinar nüchtern zusammen.