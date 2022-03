Schwimmen : Aktive des Neusser SV weiter in Topform

Francisco Frederico ist Trainer beim Neusser SV. Foto: NSV

Neuss Bei den Landesmeisterschaften in Wuppertal lieferten die Aktiven des Neusser SV viele starke Leistungen ab und wurden mit Platz eins im Medaillenspiegel belohnt.

Einen besseren Start ins Jahr hätten sich die Schwimmer des Neusser SV kaum wünschen können. Zunächst Ende Januar der Paukenschlag beim Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal, wo die männliche A-Jugend sich einen starken zweiten Platz holte und nebenbei noch einen historischen Vereinsrekord knackte. Am Wochenende dann das nächste Ausrufezeichen. Bei den Landesmeisterschaften auf der 50-Meter-Bahn in Düsseldorf schnitten die Aktiven in fast allen Altersklassen erfolgreich ab, so dass es für Neuss am Ende sogar zu Platz eins im Medaillenspiegel reichte.

Ein Ereignis mit fast schon historischer Dimension, wie NSV-Vorsitzender Siegfried Willecke bestätigt: „Ich kann mich nicht erinnern, ob und wann das zuletzt mal der Fall war.“ Und das will etwas heißen, schließlich ist Willecke schon eine Ewigkeit beim Schwimmen dabei. Für Willecke sind die aktuellen Erfolge natürlich kein Zufall, für ihn liegt der Grund auf der Hand: „Trainer Francisco Frederico hat die Athleten im Frühjahr schon sehr gut auf die Langstrecken trainiert.“ Klar, dass auch der Coach mit den Ergebnissen sehr zufrieden war. Denn nicht nur die vorderen Plätze bei den Jahrgängen waren gut mit Neusser Sportlern besetzt, auch die Offene Klasse wurde von ihnen gewonnen.

Zum Beispiel gewann Tobias van Aggelen (2004) seine Jahrgangswertung (2003/2004) und wurde Vizemeister der Offenen Klasse über 400 Meter Lagen in 4:41,00 Minuten. Über die 1500 Meter Freistilstrecke konnte er seine Altersklasse in 16:38,32 Minuten gewinnen und belegte mit dieser Zeit in der Offenen Klasse Rang drei. Über 800-Meter-Freistil gelang van Aggelen in 8:35,22 Minuten ebenfalls der Sieg, was gleichzeitig die Silbermedaille in der Offenen Klasse hinter seinem Vereinskameraden Aaron Schmidt (2000) bedeutete. Schmidt siegte in der Offenen Klasse auch über die 1500 Meter Freistil in guten 16:17,20 Minuten. „Die Ergebnisse von Tobias sind umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass sein erster Saisonhöhepunkt erst im Zeitraum vom 26. März bis 10. April ansteht. Nur in diesem Zeitraum können sich Athleten für die Jugend-EM qualifizieren. Das ist sein großes Ziel“, erklärt Siegfried Willecke.