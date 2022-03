Fußball-Landesliga : Kleinenbroicher empfangen am Freitag Reusrath

Kleinenbroich Zum ersten Rückrundenspiel gegen den MSV Düsseldorf traten die Teutonen wegen Personalproblemen nicht an. Gegen Reusrath wollen sie auf heimischem Platz aber unbedingt auflaufen.

„Stand jetzt spielen wir“, sagte Norbert Müller am Donnerstagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Der Trainer hofft, dass die beiden betroffenen Spieler sich spätestens am Freitag aus der Quarantäne freitesten. Mit ihnen, dem wieder zur Verfügung stehenden Philipp Richter und dem einen oder anderen Spieler aus der Reserve (Kreisliga B) könnte Kleinenbroich 15 Leute zur Verfügung haben. Dass eine Quarantäne eine alles andere als optimale Vorbereitung auf ein Landesligaspiel ist, kann Müller nach der verkorksten Rückrundenvorbereitung inklusive der Absage des ersten Spiels nicht mehr schocken. „Ich bin ja froh, dass sie mir überhaupt zur Verfügung stehen“, betonte der Coach. Unter der Woche war die Absage der Partie gegen den Spitzenreiter noch kurz ein Thema, jetzt will das Schlusslicht sich aber voll darauf fokussieren, die restliche Saison so gut wie möglich durchzuziehen. „Wir wollen wieder in einen Rhythmus kommen und sind froh, dass es endlich wieder um Punkte geht“, sagte Müller. Und gegen Reusrath sieht er sein Team auch nicht chancenlos.