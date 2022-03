Säbelfechten : Neun Titel für den TSV im „Heimspiel“

Die Top Acht im Damensäbel U13 bei den NRW-Meisterschaften in Dormagen: (h.v.l.) Luisa Fuchs (TG Herford), Mirja-Lena Haack, Marla Scheibke, Annika Lucas. (v.v.l.) Johanna Pabst, Isabella Zhou, Luisa Rezi, Lisa Marie Mayr (alle TSV Bayer Dormagen). Foto: TSV

Dormagen Im Wettbewerb der Damen U20 standen in Marisa Kurzawa, Polina Kohl und Cisanne Herbon gleich drei Dormagenerinnen auf dem Podest.

(sit) Im „Heimspiel“ am Höhenberg vermochte die Säbelfecht-Abteilung des TSV Bayer Dormagen bei den Landesmeisterschaften NRW in allen Altersklassen (U11 bis Aktive) neun von zwölf möglichen Titeln zu holen. Im Wettbewerb der Damen U20 standen gleich drei Dormagenerinnen auf dem Podest: Marisa Kurzawa, die bereits bei den Aktiven gewonnen hatte, setzte sich im Finale gegen Polina Kohl durch, Cisanne Herbon wurde Dritte. Auch bei den Herren U20 war das Treppchen fest für den TSV gebucht: Max Müller wurde NRW-Meister, Matthis Husmann Zweiter und Jarl Kürbis teilte sich mit Mika Schiffer den dritten Platz.

Ganz ähnlich sah das im Wettbewerb der Altersklasse U17 aus: Bei den Herren ging der Titel an Tim von der Weppen, Matthis Husman wurde Zweiter, Leonard Weber Dritter. Bei den Damen setzte sich Cisanne Herbon durch. Ihre Vereinskameradin Polina Kohl belegte Rang zwei, Marisa Kurzawa und Julia Weiland teilten sich Platz drei. Tim von der Weppen gewann zudem den U15-Titel, den sich bei den Damen Cisanne Herbon sicherte. Beim U13-Nachwuchs brachte Mirja-Lena Haack für die Gastgeber einen weiteren Titel ein. Und auch bei den Jüngsten gab es eine Siegerin aus den Reihen des TSV: Ayla Kayisi wusste sich im Finale der U11 gegen ihre Vereinskollegin Noée Ganse zu behaupten.

Aufgrund ihrer guten Platzierungen bei den NRW-Meisterschaften dürfen sich die Fechterinnen und Fechter aus Dormagen nun Hoffnungen auf einen Start bei der Deutschen Meisterschaft machen. „Wir freuen uns, dass der Rhein-Kreis-Neuss uns bei der Ausrichtung des Wettbewerbs unterstützt hat und wir so die besten Fechterinnen und Fechter des Landes in Dormagen begrüßen konnten“, zog TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald Bilanz und fügte mit Blick auf den Bundesstützpunkt vor Ort zufrieden an: „Die zahlreichen Erfolge unserer Athletinnen und Athleten tun ebenfalls gut.“