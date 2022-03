Motocross : MSC Grevenbroich steigt mit Elan in die Saison ein

Grevenbroich Das Trainingscamp machte Lust auf den Start der Deutschen Motocross-Meisterschaft am 27. März auf der Königshovener Höhe in Gustorf.

(sit) Mit seinem Trainingscamp bei besten Bedingungen auf der auch international hochgeschätzten Strecke an der Königshovener Höhe in Gustorf ist der MSC Grevenbroich, einer alten Tradition folgend, auch „offiziell“ in die Motocross-Saison gestartet. Die Veranstaltung war ursprünglich mal als reines Jugendtrainingscamp ins Leben gerufen worden, um den MSC-Jugendfahren in regelmäßigen Abständen die Fahrtechnik näherzubringen und zu vertiefen. „Und sie erfreut sich seither größter Beliebtheit“, hebt der im Verein seit Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Günter Becker hervor. Aus dem Jugendtrainings- entwickelte sich mit der Zeit dann das nun ebenfalls fest im Veranstaltungskalender verankerte Trainingscamp für Jung und Alt. Das ist im Übrigen auch für Nicht-Vereinsmitglieder zugänglich. Viele Fahrer nutzten die Möglichkeit während des zweitägigen Trainingscamps, das Wissen der erfahrenen MSC-Instruktoren abzugreifen. „Wir waren mit 100 Fahrern restlos ausgebucht und mussten sogar Anfragen auf das nächste Jahr verweisen“, sagt Marcus Krüger, Jugendsportleiter des MSC: „Es war nach zwei Jahren ohne Camp eine gelungene Veranstaltung und besonders schön für die Jugendfahrer.“ Die Teilnehmer wurden auf zehn Instruktoren und entsprechende Gruppen aufgeteilt, womit jeder Fahrer individuell betreut werden konnte. Neben einer Einweisung in die speziell auf Sand erforderliche Fahrtechnik erhielten sie auch wertvolle Informationen zu genau auf Motocross ausgerichtete Fitnessübungen und Fahrwerkseinstellungen der Motorräder. „Nach diesem erfolgreichen Einstieg in die Saison laufen nun alle Vorbereitungen für den Start der Deutschen Motocross-Meisterschaft am 27. März bei uns auf der Königshovener Höhe“, fügte Becker hinzu: „Hier werden sich einige MSC-Fahrer mit Deutschlands stärksten Motocrossfahrern messen.“