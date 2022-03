Fußball : Grefrath sucht nach Rücktritt neuen Trainer

Grefrath Zunächst wusste der B-Ligist gar nichts davon, dass Trainer Stefan Schiffer zurückgetreten war. Für die laufende Saison ist inzwischen eine Lösung gefunden worden, für den Sommer wird jetzt intensiv gesucht.

Der SV Germania Grefrath hat eine für seine Verhältnisse erfolgreiche Zeit hinter sich. Unter Trainer Stefan Schiffer war der Fußball-B-Ligist in den vergangenen drei Jahren sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal gut unterwegs, erreichte im Pokal sogar die Niederrheinebene. Doch dieses Kapitel in der Geschichte der Grefrather geht jetzt jäh zu Ende. In einer E-Mail an unsere Redaktion teilte Schiffer mit, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt, weil aus seiner Sicht „drei Sachen nicht mehr gegeben sind, nämlich Ehrlichkeit, Dankbarkeit und Respekt“.

Als unsere Redaktion am Dienstag die Sicht von Kevin Brems, Sportlicher Leiter der Grefrather, über den Vorgang erfragen wollte, wusste der noch gar nicht Bescheid, dass er für den Rest der Spielzeit einen neuen Coach braucht. Er hatte Schiffer am Samstag zuvor mitgeteilt, dass der Verein nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit etwas Neues ausprobieren will. Wie emotional Schiffer reagierte, ist bei seiner Wortwahl in der Mail an unsere Redaktion gut vorstellbar: „Ich habe in den drei Jahren mehr als nur erfolgreiche Arbeit in Grefrath abgeliefert,