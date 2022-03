Basketball : Nichts Genaues weiß man nicht ...

Neuss In der 2. Basketball-Bundesliga hat vor dem letzten Spielwochenende der Hauptrunde das große Rätselraten begonnen. Wir die Saison verlängert? Oder entscheidet die Quotientenregel über Auf- und Abstieg? Die Tiger müssen zweimal ran.

Eigentlich wäre in der 2. Basketball-Bundesliga Nord am Samstag Schluss mit der Punktspielrunde. Die vier Erstplatzierten zögen in die Play-offs um den Aufstieg ins Oberhaus ein, die Teams auf den Rängen fünf bis acht würden in einer Platzierungsrunde um die Goldene Ananas spielen, die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn müssten sich in der Abstiegsrunde mit der Konkurrenz aus der Süd-Gruppe den Klassenverbleib verdienen und die beiden Schlusslichter gingen zurück in die Regionalliga. So der Plan.

Auch eine Verlängerung der Saison hat so ihre Tücken: So träfen etwa die AstroLadies Bochum noch auf den Spitzenreiter ALBA Berlin, der unmittelbar vor den Play-offs nur noch mäßig an dieser Partie, die der Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet unter normalen Umständen niemals gewinnen würde, interessiert sein könnte. Die Young Dolphins Marburg wären in der Lage, gegen die möglicherweise nicht für die Play-offs qualifizierte BG 89 AVIDES Hurricanes ausgeruht und vor heimischem Publikum den zum Klassenverbleib vielleicht entscheidenden Sieg einzubringen. „Wir dagegen werden quasi dazu gezwungen, am Freitag in Marburg anzutreten“, kritisiert Kendall. Die perfekte Lösung hat zwar auch er nicht im Köcher, doch will es ihm nicht so recht einleuchten, „dass man mit dieser Entscheidung bis ein, zwei Tage vor dem Ende der Hauptrunde wartet.“ Im Grunde mag er sich damit gar nicht mehr beschäftigen, „denn wir benötigen unserer Konzentration für die beiden letzten Spiele.“ Und er betont: „Wir brauchen einen Sieg, dann müssen wir gar nicht rechnen. Und das ist machbar, wenn wir an einem der beiden Tage unserer Topleistung bringen.“ Um seiner extrem belasteten Mini-Truppe eine kurze Pause zu verschaffen, strich der Coach nach der 61:81-Pleite der wieder nur zu sechst angetretenen Tigers am Sonntag in Wedel das Montagstraining. Genug Körner, um sowohl am Freitagabend in Marburg (20.30 Uhr) als auch am Samstag (19.30 Uhr!) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle gegen Bochum bestehen zu können, dürfte seine schon seit Wochen dezimierte Mannschaft dennoch kaum haben. Zumal die Young Dolphins „mit in der Erstliga-Mannschaft aktiven Spielerinnen antreten werden“, ist Kendall überzeugt. Nach drei coronabedingten Absagen (die Partie gegen Neuss musste sogar mehrfach verschoben werden) waren Theresa Simon (18 Punkte) und Johanna Klug (17) am Mittwoch ganz maßgeblich am deutlichen 81:55-Sieg in Jena beteiligt. Das Duell schon im Vorfeld verloren zu geben, kommt für Kendall freilich gar nicht infrage. „Ich bereite die Mannschaft auf beide Spiele vor.“