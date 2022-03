Leichtathletik : Comeback für U14-Talente

Jan Ungeheuer, Jan Matuszewski, David Lieven und Wim van Gehlen (v.l.) aus Grevenbroich holten einen Staffelsieg. Foto: TKG

Rhein-Kreis Nach langer Corona-Zwangspause durften sich auch die unter 14-Jährigen wieder miteinander messen. Aus heimischer Sicht liefen die Regionsmeisterschaften in Düsseldorf richtig gut.

Leichtathletik-Hallenwettkämpfe gab es schon einige in den vergangenen Wochen, doch die Aktiven im Alter unter 14 Jahren feierten nach einer langen Corona-Pause erst bei den Regionsmeisterschaften in Düsseldorf ihr Comeback. Und aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss ein überaus erfolgreiches. Die Talente des TK Grevenbroich und des TSV Bayer Dormagen brachten zahlreiche Medaillen mit in die Heimat.

Die Grevenbroicher Talentschmiede von Trainer Wilfried Faßbender räumte gleich vier erste Plätze ab, woran Wanda Schmidt entscheidenden Anteil hatte. Sie gewann nicht nur den Weitsprung in herausragenden 5,04 Metern, sondern setzte sich auch im Sprint über 60 Meter hauchdünn vor ihrer Vereinskameradin Emily Zorn zeitgleich in 8,35 Sekunden durch. Der Unterschied zwischen Platz eins und zwei betrug minimale zwei Tausendstelsekunden. Zudem war Wanda Schmidt auch Teil der 4x100-Meter-Staffel des TK, die in der Besetzung Buchwald, Schmidt, Zorn, Stankowiak Gold holte. Titel Nummer vier für den TK errang die Staffel der männlichen Schüler. Jan Ungeheuer, Wim van Gehlen, David Lieven und Jan Matuszewski liefen mit 56,68 Sekunden neue Bestzeit und kamen vor den Staffeln aus Düsseldorf und Essen ins Ziel. Zweite Plätze gab es noch für Wanda Schmidt mit 8,28 Metern im Kugelstoßen und für Jan Ungeheuer mit 1,44 Metern im Hochsprung.