Floorball-Bundesliga : DJK Holzbüttgen erobert Play-off-Platz

Holzbüttgen Nach der Enttäuschung des verlorenen Pokalfinales meldeten sich die Holzbüttgener mit einem beeindruckenden Bundesliga-Heimsieg gegen den MFBC Leipzig zurück.

Auch wenn das Erreichen des Pokal-Endspiels in Berlin der größte Erfolg der Vereinsgeschichte war, gut angefühlt hat sich die Finalniederlage gegen Weißenfels freilich nicht. Doch die Floorballer der DJK Holzbüttgen betrieben Frustbewältigung, wie sie nicht besser sein kann. Im Bundesliga-Heimspiel schlugen sie vor 150 begeisterten Fans in der Stadtparkhalle den amtierenden Meister MFBC Leipzig mit 9:6 (2:2, 3:4, 4:0) und rückten damit in der Tabelle auf Rang vier vor, also den so heiß ersehnten Play-off-Platz.

Wobei sich die Gastgeber auch nicht davon demotivieren ließen, dass unter der Woche neue Corona-Fälle in ihrem Kader auftraten. Zwar setzten sich die Leipziger nach einem ausgeglichenen ersten Drittel im zweiten Spielabschnitt etwas ab, doch die DJK ließ nicht abreißen, blieb bei einem 4:5-Rückstand auf Tuchfühlung. Im finalen Drittel drehten die Gastgeber dann noch mal mächtig, auch weil die beiden von Trainer Tim Hidskes aufgestellten Reihen fortlaufend Druck auf den Gegner ausübten, konnten die Holzbüttgener 8:6 in Führung gehen. Hektik kam trotzdem noch mal auf, weil in der letzten Minute Kapitän Dennis Schiffer erneut für zwei Minuten vom Platz geschickt wurde. Doch es fiel nicht der Anschlusstreffer der Gäste, sondern Maximilian Spöhle schoss in Unterzahl ins leere Tore der Leipziger zum 9:6-Enstand ein. „Wie wir nach den zwei Toren Rückstand das Spiel gedreht haben, zeigt, wie wir als Team zusammenstehen. Wenn wir diesen Spirit mit in die nächsten Wochen nehmen, wird es ganz schwer uns zu schlagen“, sagte DJK-Spieler Nils Hofferbert, der in diesem Spiel einen Hattrick erzielen konnte. Auch Kollege Niklas Brökers lobte seine Teamkameraden: „Auch nach dem Rückstand haben wir nicht aufgegeben, sondern das Spiel auf unsere Seite gezogen. Da hilft natürlich auch die individuelle Klasse unserer Spieler.“ Am kommenden Samstag wird die DJK weiter auf Punktejagd gehen. Die Holzbüttgener fahren erneut in die Bundeshauptstadt und treffen wie beim Pokal-Final-Four auf die Berlin Rockets.