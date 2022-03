Fußball-Kreispokal : SC Kapellen weiter, Holzheimer SG raus

Nils Mäker traf für Kapellen beim SV Uedesheim. Foto: H. Wilschrey/Fupa

Rhein-Kreis Im Halbfinale des Pokalwettbewerbs auf Kreisebene verlor Landesligist HSG beim Bezirksligisten Jüchen. Die Kapellener setzten sich zwar in Uedesheim durch, bezahlten den Sieg aber teuer.

Vor den Halbfinalpartien im Kreispokal des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss am Dienstagabend hatten sich die Trainer des SC Kapellen und des VfL Jüchen/Garzweiler lautstark über die aus ihrer Sicht unglückliche Terminansetzung beklagt. Dennoch nahmen sie die jeweilige Herausforderung an und schafften den Einzug ins Endspiel. Weil das in Holzheim steigt, wäre die HSG gerne dabei gewesen, doch der favorisierte Landesligist schied in Jüchen deutlich aus.

VfL Jüchen-Garzweiler – Holzheimer SG 3:1 (2:1). „Wir hätten natürlich gerne diese Finale zu Hause gegen Kapellen gespielt. Doch die Pokalniederlage ist abgehakt, wir schauen auf das Derby am Sonntag“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan, denn am Wochenende steht in der Liga die Partie beim SC Kapellen an. Im Pokalspiel sah er sich in seiner Meinung bestätigt, dass Jüchen von seinem Kader her ein Landesligist ist. „Die Jüchener haben es richtig gut gemacht und verdient gewonnen. Sie waren uns spielerisch und kämpferisch überlegen und hatten deutlich mehr Chancen.“ Zusätzlich bitter war, dass HSG-Stürmer Yannick Joosten schon vor der Pause verletzt vom Feld musste. Ein MRT des Knies steht aus, aber gegen Kapellen fehlt er wohl. Die Holzheimer gerieten beim VfL früh in Rückstand durch einen Treffer von Jan Schuchardt (5.), glichen aber durch Damian Kaluza zeitig aus (14.). Noch vor der Pause brachte Nils Friebe die Gastgeber erneut in Führung, in Hälfte zwei sorgte Kosei Fujita für das 3:1 (56.), das gleichzeitig den Endstand bedeutete. Daran konnte auch der eingewechselte Patrick Becker, bislang Co-Trainer, nichts ändern, der sein Comeback als Spieler feierte.

SV Uedesheim – SC Kapellen 1:2 (0:2). Nach zwei Toren von Dzenan Sinanovic (5.) und Nils Mäker (32.) sah es so aus, als würde die Pokalpartie beim SVÜ ihren erwarteten Lauf nehmen, indem sich der favorisierte Landesligist deutlich beim Bezirksligisten durchsetzt. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es noch mal richtig eng. „Wir hatten alles im Griff, alles lief nach Plan, bis der Schiedsrichter meinte, mit wenig Fingerspitzengefühl eine aus meiner Sicht unnötige Gelb-Rote Karte zu zeigen“. meinte SCK-Coach Björn Feldberg. So wurde kurz nach dem Anschlusstreffer von Patrick Aldenhoff (60.) Kapellens Simon Sasse vom Feld gestellt. Doch damit nicht genug: Nachdem Feldberg sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, verletzte sich auch noch Thomas Lavia, der sich dann angeschlagen durchbiss. Das alles nutzten die Gastgeber, um mit Macht auf den Ausgleich zu drängen, doch Kapellen brachte den Vorsprung in einer emotionalen Schlussphase über die Zeit. Wobei es in der Nachspielzeit noch einen Aufreger gab, als Pablo Ramm so schwer gefoult wurde, dass ein SVÜ-Spieler dafür die Rote Karte sah. Ramm wird wohl für das Derby gegen Holzheim ausfallen.