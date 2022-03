Skaterhockey-Bundesliga : Eagles peilen die ersten Punkte an

Eagles peilen die ersten Punkte an

Kaarst Die Kaarster spielen nach der unglücklichen Auftaktniederlage vor zwei Wochen im zweiten Spiel der neue Saison wieder daheim. Der Aufsteiger Rhein-Main Patriots ist am Samstag zu Gast.

Der Saisonauftakt vor eigenem Publikum ging für den Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst komplett daneben. Gegen die Duisburg Ducks gab‘s eine unglückliche 6:9-Niederlage. Nach einem spielfreien Wochenende bietet sich den Kaarstern allerdings die Möglichkeit, erneut daheim Wiedergutmachung zu betreiben. Am Samstag (19 Uhr) ist die Mannschaft des Aufsteigers Rhein-Main Patriots aus Assenheim in der Stadtparkhalle zu Gast.

Die Gäste verfügen über ein sehr erfahrenes Team, viele Akteure der Patriots haben bereits in anderen Teams der Bundesliga agiert. Diese Erfahrung zeigte sich bereits im ersten Spiel der jungen Saison, denn gegen den Vize-Meister aus Köln gelang bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen ein Punktgewinn. Für den Liganeuling steht natürlich der Klassenerhalt an erster Stelle. „Doch insgeheim schielt man sicher auf einen Play-off-Platz, was bei der zu erwartenden Heimstärke der Patriots durchaus möglich erscheint“, vermutet Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Für ihn geht es jetzt darum, die ersten Punkte auf die Habenseite zu bringen.