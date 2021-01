Handball : WM-Abenteuer hat für zwei Dormagener begonnen

Patrick und Ian Hüter (v.l.) vor der ersten Trainingseinheit mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft beim WM-Vorbereitungslehrgang in Dänemark. Foto: Hüter

Dormagen Die Büder Patrick und Ian Hüter vom TSV Bayer Dormagen sind feste Größen in der Nationalmannschaft der USA. Aktuell bereiten sie sich mit dem Team in Dänemark vor, am 13. Januar geht’s dann zu ihrer ersten Weltmeisterschaft.

Von David Beineke

Als Anfang November die Nachricht kam, dass die USA vom Handball-Weltverband IHF eine Wildcard für die Weltmeisterschaft vom 13. bis 31. Januar in Ägypten erhalten, konnten Patrick Hüter und sein jüngerer Bruder Ian ihr Glück kaum fassen. Denn das bedeutete, dass für die Eigengewächse des TSV Bayer Dormagen, die durch ihre Mutter auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, ein Traum in Erfüllung geht. Beide feiern ihr Debüt beim neben Olympia bedeutendsten Handballturnier. Dementsprechend kribbelte es, als sie sich am Montagmorgen von ihrer Heimatstadt Neuss auf den Weg zum Treffpunkt der US-amerikanischen Nationalmannschaft am Frankfurter Flughafen machten, von wo aus es dann zum Vorbereitungslehrgang nach Dänemark ging.

„Es war schon etwas komisch, sich für rund einen Monat von zu Hause zu verabschieden. Aber wir haben uns natürlich gefreut, dass es endlich losging“, erklärt der 25-jährige Patrick Hüter. Besonders erleichtert sind er und sein Bruder (23) darüber, dass sie bei dem kräftezehrenden Programm der Dormagener in der 2. Bundesliga zum Jahresausklang ohne Verletzungen davongekommen sind. „Wir sind fit. Da haben wir sicher auch von der guten Saisonvorbereitung bei uns im Verein profitiert“, sagt Patrick Hüter. Nach dem starken Auftritt beim Remis (24:24) gegen Gummersbach im letzten Match vor der WM-Pause am 30. Dezember packten die Hüters zwar keinen Ball mehr an, nutzten aber die freien Tage, um mit TSV-Athletiktrainer Nico Brandt weiter an der Physis zu arbeiten.

Info Hüter-Brüder berichten im WM-Tagebuch Trainingslager Patrick und sein Bruder Ian berichten ab der Donnerstagausgabe exklusiv für die NGZ in einem WM-Tagebuch von ihren Erlebnissen. Zunächst aus dem Trainingslager der USA in Dänemark (bis 12. Januar) Weltmeisterschaft Am 13. Januar reist die US-amerikanische Nationalmannschaft nach Ägypten. Auch von ihrer ersten WM-Teilnahme werden die Hüters regelmäßig bei uns Bericht erstatten. Sollten sie in der Vorrunde mit drei Spielen nicht weiterkommen, warten auf jeden Fall noch vier weitere Platzierungsspiele auf sie.

Als sie am Montag in einem großen Sporthotel im dänischen Vejen ankamen, stand wenig später schon die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Wobei es in den anderthalb Stunde eher darum ging, sich kennenzulernen. Schließlich war die US-amerikanische Nationalmannschaft schon lange nicht mehr beisammen, weil die WM-Qualifikation in Mexiko wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Dass es letztlich die USA waren, die ohne sportliche Qualifikation eine Wildcard bekamen, hatte übrigens auch damit zu tun, dass der Weltverband den Handballsport in einer Nation mit großem wirtschaftlichen Potenzial fördern möchte – auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Bis dahin liegt noch jede Menge Arbeit vor den Amerikanern. Denn weil die USA angesichts der Dominanz von American Football, Basketball, Eishockey und Baseball ein Handball-Entwicklungsland sind, kommt das Gros der Spieler aus anderen Nationen und verfügt wie die Hüters auch über einen US-amerikanischen Pass. Beim ersten gemeinsamen Training in Dänemark waren 24 Handballer aus aller Herren Länder dabei, es reisen aber noch weitere an. Der ehemalige schwedische Weltklassespieler Robert Hedin, der im Sommer 2018 das Amt des US-Nationalcoaches antrat, hat dann am Ende des Vorbereitungslehrgangs die Aufgabe, aus über 30 Akteuren, den Kader zusammenzustellen, der den Weg nach Ägypten antritt und versucht, in der schweren Vorrundengruppe E gegen Norwegen, Frankreich und Österreich zu bestehen.

Dass die beiden Hüters dabei sind, ist sehr wahrscheinlich. Schließlich gehörten Kreisläufer Patrick und Mittelmann Ian schon zu den Leistungsträgern, als die USA bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Peru den sechsten Platz belegten, wobei Ian Hüter sogar als Kapitän der Mannschaft Verantwortung übernahm. „Ich hoffe und glaube nicht, dass wir aussortiert werden“, gibt sich Patrick Hüter zuversichtlich. So ist wahrscheinlich nur noch das Corona-Virus, dass den beiden TSV-Spielern in Sachen WM-Abenteuer einen Strich durch die Rechnung machen könnte.