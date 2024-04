Basketball in der 2. Regionalliga Ein Tränchen zum Abschied verdrückt

Man werde sich neu aufstellen müssen, fügte er hinzu. „Ob das in der Oberliga oder in der Landesliga sein wird, wissen wir noch nicht. Das hängt auch von der Konstellation, wer letztendlich doch weiterspielt, ab.“ Sicher sei aber, dass sich die TGS in den nächsten Jahren auch wieder vermehrt der Jugendarbeit widmen werde. „Und ich persönlich hätte auch ganz gerne wieder ein Angebot für Mädchen. Das liegt nicht nur daran, dass ich zwei Töchter habe, sondern einfach daran, dass das in dieser Region ja fast gar nicht angeboten wird – und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Nachfrage da wäre.“ Er selbst legt indes am 7. Mai die Abteilungsleitung nieder.