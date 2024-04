Inklusionssport für Kinder TV Korschenbroich gründet ein Superhelden-Team

Die Trainingseinheiten, in denen auch andere Bewegungsspiele nicht zu kurz kommen sollen, stehen an diesen Samstag wöchentlich um 11 Uhr in der Zweifachsporthalle an der Steinstraße an. Um das erste Training besser planen zu können, bitte der TVK alle interessierten Kinder und Eltern um eine formlose Anmeldung per E-Mail an gluecksmannschaft@tv-korschenbroich.de.