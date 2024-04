TG Neuss Junior Tigers ausgezeichnet Basketball-Abteilung erhält den Jugendförderpreis

So wurden Johanna Huppertz und Ricarda Schott Deutsche U18-Meisterinnen im 3x3-Basketball. Huppertz, Schott und Greta Ohrmann holten außerdem den Deutschen Pokal in dieser Altersklasse. Mit der U17-Auswahl des DBB belegten Huppertz und Ilic Rang drei bei den 3x3-Europameisterschaften. Ilic gewann mit der deutschen U16-Nationalmannschaft den Titel bei der B-Europameisterschaft und schaffte mit ihrem Team damit den Wiederaufstieg in die A-Division. Und als Mannschaft zogen die Junior Tigers ins Final4-Turnier um die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U18 ein. In Hofheim sicherten sie sich mit einen deutlichen Sieg über München den dritten Rang.