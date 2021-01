Fußball-Kreisliga A : Vollblutstürmer heuert beim FC Zons an

Vollblutstürmer heuert beim FC Zons an

Zons Neben Jens Skrzypczyk kommen auch noch Marcel Wedemann und Pascal Lopez zu den Zonsern. Trainer Thomas Boldt denkt aber auch schon an die nächste Saison.

Das neue Jahr hat für den FC Zons mit erfreulichen Nachrichten begonnen. In Gestalt von Jens Skrzypczyk, Marcel Wedemann und Pascal Lopez konnte der Fußball-A-Ligist gleich drei Routiniers für sein Team gewinnen.

„Uns fehlt ein echter Vollblutstürmer, der trifft, den Ball festmachen kann und auch mal für Entlastung sorgt“, hatte Trainer Thomas Boldt Anfang Dezember in der NGZ gesagt. Der Aufruf hat geholfen, denn in Jens Skrzypczyk meldete sich ein echter Kracher bei Boldt. „Aus Spaß wurde schnell ernst. Er hat richtig Bock nochmal anzugreifen“, erzählt Boldt. Der Stürmer spielte rund zehn Jahre für den TuS Hackenbroich, schoss den Klub mit unglaublichen 47 Toren 2012/2013 auch fast im Alleingang in die Bezirksliga. Dass Skrzypczyk ein eiskalter Torjäger ist, hat er bewiesen, doch mittlerweile ist er schon 34 Jahre alt und kehrt nach einem Kreuzbandriss mit einjähriger Pause zurück. „Wir müssen seine körperliche Verfassung abwarten“, sagt Boldt, meint aber: „Er wird schnell wieder reinfinden.“