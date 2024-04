Nachwuchshandballer im DM-Rennen B-Jugend von Bayer Dormagen im Viertelfinale

So packend und hochklassig das Match beim 29:29 (15:14) gegen die Löwen für die 240 Zuschauer im TSV-Bayer-Sportcenter auch war, als ärgerlich kristallisierte sich aus Sicht der Gastgeber heraus, dass nach einer deutlichen 24:18-Führung (43.) nicht mehr heraussprang. Am Ende musste der TSV sogar noch zittern, Felix Böckenholt gelang erst eine Sekunde vor dem Abpfiff der Ausgleichstreffer. „Wir haben ein wenig Nerven gezeigt, weil wir die besprochenen Dinge nicht gut umgesetzt haben. Dazu vergeben wir drei Siebenmeter in den letzten zehn Minuten und bekommen drei unglückliche Gegentore. Das sind dann in der Summe genau diese sechs Tore, die uns da fehlen“, sagte TSV-Coach Martin Berger. Dennoch war der TSV-Trainer nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams gegen einen erwartet starken Gegner: „Wir hatten im Vorfeld viel organisatorischen Stress zu bewältigen, denn vier meiner Spieler waren noch am Vortag im Zweitligaspiel gegen Lübeck im Einsatz.“