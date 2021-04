Jugendhandball : Starke Leistung des TSV zum Wiedereinstieg

Dormagen Im ersten Spiel nach ewig langer Corona-Pause schlagen Dormagens A-Jugend-Handballer die HSG Hanau deutlich mit 28:18. In zwei Wochen wartet TuSEM Essen.

Von Anfang an Herr im fremden Haus war der TSV Bayer Dormagen beim ergreifend ungefährdeten 28:18-Erfolg (Halbzeit 16:8) über die HSG Hanau zum Restart der Nachwuchs-Bundesliga.

Im erst kurzfristig bezogenen Ausweichquartier Ostermann-Halle in Leverkusen – das eigene Sportcenter ist wegen einer im Zweitliga-Spiel der Profis am Mittwoch gegen Ferndorf von der Decke gefallenen Beleuchtungseinheit zurzeit gesperrt – sorgen die jungen Handballer von Trainer David Röhrig schnell für klare Verhältnisse: Mit einem aus dem Fußball bekannten Hattrick warf Sascha Leitz die Gastgeber bis zur achten Minute auf 6:2 nach vorne. Zwar nahm Hanau beim 5:8 (12.) noch mal kurz Tuchfühlung auf, doch dann zog Dormagen über 12:5 (18.) und 14:8 (25.) auf 16:8 (30.) davon. Als nach Wiederbeginn Alen Durmic mit einem Siebenmeter an TSV-Keeper Benjamin Ludorf scheiterte und Aron Seesing im Gegenzug auf 17:8 erhöhte, war das ungleiche Duell praktisch entschieden.