Handball-Regionalliga : Als Spieler und „Schleifer“ beim TV Korschenbroich akzeptiert

Korschenbroich Sascha Wistuba ist bei dem Handball-Regionalligisten nicht nur als Rechtsaußen ein wichtiger Faktor. Er nimmt auch die Rolle des Athletiktrainers ein.

Doch das funktioniert bislang offenbar gut, denn Wistuba wird nicht nur auf dem Feld, sondern auch als „Schleifer“ von seinen Mitspielern akzeptiert. „Gerade in der Vorbereitung ist das überhaupt kein Problem“, betont der Familienvater. „Es ist ja nicht so, dass ich nur die Anleitungen gebe. Ich mache natürlich alle Übungen selber mit, denn auch ich muss als Spieler über die nötige Fitness verfügen. Das Team ist immer sehr motiviert und bringt mir dabei auch großes Vertrauen entgegen.“

Dabei kann der 30-jährige Linkshänder komplett auf die Unterstützung von Wolf bauen. Dieses Duo passt einfach zusammen. Seit Wistuba von der Jugend zu den Senioren wechselte, war Dirk Wolf fast immer sein Trainer. Angefangen beim TV Kapellen über die DJK Adler Königshof, wo Olaf Hansen für ein Jahr sein Trainer war, Wolf aber bereits mitmischte, bis hin zum TV Korschenbroich, wo beide nun in der dritten Saison zusammenarbeiten. „Es passt einfach bei uns beiden“, so Wistuba. „Wir verstehen uns prima und haben auch ziemlich identische Auffassungen den Handball betreffend.“

Was das Training während der Corona-Zwangspause anbelangt, wurden auf Grundlage von vorausgegangenen Tests Programme auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Korschenbroicher Spielers zugeschnitten. „Mittlerweile sind wir zu einer eher offenen Phase übergegangen, in der viele Dinge in Eigenverantwortung übernommen werden. Dennoch habe ich regen Kontakt zu meinen Mitspielern und stehe ihnen telefonisch oder schriftlich mit Ratschlägen zur Verfügung, wenn Fragen aufkommen, was im Idealfall gemacht werden könnte. Dabei geht es auch um Gewichtsreduktion, Muskelaufbau oder auch wie man sich nach Verletzungen am besten wieder vorbereitet.“