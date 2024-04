DM in Berlin Schwimmer aus Neuss greift nach Olympia-Ticket

Die Schwimm-DM ab Donnerstag in Berlin ist in diesem Jahr ganz besonders spannend, bildet sie aus deutscher Sicht doch den Abschluss der Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele in Paris. Ein Aspekt, der überraschenderweise Anfang April auch für den Neusser Schwimmverein Relevanz bekommen hat. Denn da machte sich der erst 20-jährige Freistilspezialist Tobias van Aggelen in Stockholm mit starken Leistungen zu einem Kandidaten für die 4x200-Meter-Freistilstaffel. Klar, dass van Aggelen in Berlin seine Chance beim Schopfe packen will. Er hat sich mit 13 Vereinskameraden und Vereinskameradinnen vom Neusser SV auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht.