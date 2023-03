Fußball Gedenkminute der Dormagener Kicker für Hans Sturm

Auch die Fußballer im Rhein-Kreis Neuss berührt der überraschende Tod von Hans Sturm tief. Denn der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorbene Politiker war dem runden Leder weit über sein prägendes Engagement beim TuS Hackenbroich, den er mehr als vier Jahrzehnte als Vorsitzender angeführt hatte, hinaus verbunden. „Auch ich habe ihm viel zu verdanken“, sagt Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss. An seine erste Begegnung mit dem für seine entwaffnende Ehrlichkeit bekannten Original erinnert er sich noch gut: „Meine Idee, alle B-Jugendmannschaften zu einem ganztägigen Workshop zum Thema ,Gewaltprävention’ einzuladen, begeisterte ihn so sehr, dass er den Vorstand der VR Bank davon überzeugte, sich an den Kosten in Höhe von 10.000 Euro zu beteiligen.“ Er habe stets ein offenes Ohr für den Fußball gehabt. „Und wenn es mal nicht so lief, sagte er immer: ,Jung‘, dat machste jut so ..’“